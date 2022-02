Ayuso censura que Calviño no vaya a foros en los que sea la única mujer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en las que advertía de que no participaría en más actos en los que fuera la única mujer, y ha asegurado que si en lugar de eso vetara los actos en los que no hubiera mujeres que estuvieran ahí "sólo por el mero hecho de serlo", no podría "sentarse con ninguna de su Gobierno". "¿Os imagináis que digo yo ahora eso?", ha preguntado.