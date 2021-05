Ayuso considera que fue "una pringada" al pagar "de más" por el apartahotel de lujo de Sarasola

Un apartahotel con polémica

Ayuso y sus ayusadas

Ayuso asegura que ella es "así", que sus frases son "ocurrencias" y que no lo hace a propósito. "De repente digo una ocurrencia porque me gusta tomarme la vida así y no tengo por qué modular. Y se agradece".

Además matiza que: "No tengo tantas ocurrencias. Como tanta gente comentó lo de los ex, dio juego. Mi padre era de un pueblo pequeño de Ávila. En esos sitios el que es distinto está asfixiado y acababa yéndose. Si acabas mal con una persona te la vas a encontrar. Es una reflexión, no es una ocurrencia. En Madrid puedes empezar mil veces desde cero", dijo. "Yo soy así, no puedo luchar conmigo misma", aseguró.