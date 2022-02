Ayuso, sobre el contrato de su hermano: "No sé que comisión es y no sé de dónde sacan la cifra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue manteniendo su versión y su reto a la dirección de su partido, el Partido Popular. Díaz Ayuso despachó el jueves sus explicaciones sobre el contrato de su hermano con un "pregunté a mi hermano, que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa , y que era completamente legal, que todo esta presentado ante Hacienda, declarado como hace cualquier comercial honrado".

Díaz Ayuso ha defendido en todo momento la honorabilidad de su hermano, de quien ha asegurado "lleva trabajando más de 23 años" como proveedor de productos sanitarios . "Ni yo ni mi consejo de Gobierno ha intermediado para beneficiarle", ha respondido durante la entrevista. A la pregunta concreta de: "¿La comisión fue de 280.000 euros?", la respuesta de Ayuso ha sido: "Creo que no, ¿Cómo saben que esa cantidad es por ese contrato? yo no lo sé".

Lo que sí admite es la existencia de la comisión, igual que hizo durante su rueda de prensa de este jueves, pero asegura que desconoce la cantidad: "Sé que esa comisión está, pero no sé de dónde sacan la cifra", ha señalado la presidenta, en referencia a la dirección de Génova, de dónde ha salido la información.

En el día dos de su guerra abierta con la directiva del PP, la presienta madrileña ha seguido con sus reproches a sus jefes y con la defensa de sí misma: "Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende", ha dicho.