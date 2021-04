Ayuso e Iglesias coinciden en sus críticas al anuncio de Reyes Maroto como futura vicepresidenta de Gabilondo

La casa por el tejado

"Es muy importante no adelantarnos en los tiempos, porque si nos ponemos a jugar a ver quién es el consejero o el vicepresidente antes de ganar las elecciones, construimos la casa por el tejado", ha argumentado Iglesias en una entrevista en Radio Nacional. Su criterio es que la izquierda debe concentrarse primero en ganar: “Lo vamos a conseguir, pero no nos despistemos hablando de otras cosas".

"Me cae súper bien Reyes, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", ha dicho Iglesias. El cabeza de cartel de Unidas Podemos ya adelanta que no va a "vetar a nadie" que proponga el Partido Socialista -"no es nuestro estilo”, dice- pero insiste en que primero hay que ganar y después hablar "de equipo, programa y nombres".