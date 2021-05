Ayuso invita a todos los candidatos al acto institucional por el Dos de Mayo, pero Iglesias tiene mitin en Móstoles

No obstante, Pablo Iglesias no acudirá ya que asistirá a un mitin en Móstoles junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien el año pasado sí acudió al acto del Dos de Mayo.