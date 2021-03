Ayuso justifica las elecciones: "No puedo permitir que Madrid esté a expensas de si nos pegan un tiro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado en Informativos Telecinco los motivos que le han llevado a convocar elecciones. "No puedo permitir que Madrid esté a expensas de si nos pegan un tiro" , ha justificado acerca de la disolución de la Asamblea que llevó a cabo este miércoles.

Sobre lo que le llevó a tomar esa decisión ha insinuado que desconfiaba de Ciudadanos tras la moción que presentaron en Murcia . "Si miembros del propio Gobierno son capaces de echarse en brazos de otros, evidentemente esto es previsible en Madrid. Es lo siguiente y yo no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo la primera economía de España se queda atascada", ha dicho.

En cuanto a las medidas sanitarias, Ayuso ha reculado ante la negativa de cerrar la autonomía en San José y Semana Santa: "Si todo el mundo cierra lo respeto". Sin embargo ha criticado que los madrileños no puedan ir a sus segundas residencias en los periodos festivos. "No entiendo por qué viviendo en Madrid no puedo ir a Toledo pero una persona que vive en Toledo puede irse a la otra punta de la comunidad".