Ayuso lanza un plan de ayudas para pequeños empresarios "a los que el Gobierno ha excluido"

No será dinero europeo, sino de los propios recursos de las arcas regionales. Pero Ayuso y su equipo no han podido definir ni cuánto se destinará a este plan, ni cuándo pueden comenzar las ayudas. "No es posible calcularlo" , ha afirmado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, echando en todo momento la culpa al Gobierno central de la imposibilidad de ofrecer estos detalles concretos.

Su tesis es que hasta que Moncloa no remate su programa -"ellos van más lentos", ha deslizado- Madrid no puede calcular ni el monto total de estas ayudas ni empezar a repartirlas. Estima que en abril se podrán empezar a solicitar y cifra los potenciales beneficiarios en 78.000 empresas, que dan empleo a unas 230.000 personas.

Un "martillo pilón"

Ayuso ha desligado la inciativa de la campaña, aunque no ha perdido ocasión de salpicar su discurso de proclamas para vender su gestión : somos un Gobierno "austero", "centrado en la pandemia y la recuperación", "vamos a ser los primeros en salir de la crisis" , ha dicho viniendo o no a cuento.

La presidenta madrileña valora "el cariño de los ciudadanos" que, según ella, revelan las encuestas que le ponen a tiro la continuidad con ayuda de Vox. Pero dice que no está hablando con otros partidos (Vox o Ciudadanos) sino trabajando "como un martillo pilón" en novedades como las que hoy ha pesentado. Su aspiración es gobernar en solitario y "ser libre". "Para que nada me frene ", ha precisado.

Sobre posibles cambios en su lista de cara al 4M, Ayuso no prevé novedades importantes: "No tengo pensados gandes movimientos ni fichajes estrella. Vamos a trabajar con los mismos equipos y dando estabilidad a la política madrileña", dice. "Estoy centrada en gobernar, en hacerlo a mí manera. No estoy hablando con otros partidos. No estoy dedicando un solo minuto a esto", ha señalado a preguntas de los periodistas por los sondeos y los posibles pactos tras los comicios.