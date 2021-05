Ayuso logra la primera gran victoria en la ‘guerra cultural’ de la derecha

Tal vez el problema de la izquierda es que al girar esa rueda empezaron a pasar por encima de cosas muy sensibles en España y a no medir bien sus consecuencias. No hay peor cosa para un español que le digas lo que tiene que hacer y, sobre todo, lo que no puede hacer . Por ejemplo, la fiesta de los toros se moría por si sola, pero, si te empeñas en prohibirla, la resucitas. De repente, gente a la que le importa una higa la tauromaquia se apunta a una tarde de toros con puro y todo. Se convierte en un acto de rebeldía contra los nuevos poderosos. ¡Hasta ahí podíamos llegar! La guerra cultural planteada por la derecha por fin llega a la calle.

Para la derecha arrodillarse es algo habitual pero solo en misa. Tal vez por eso la izquierda le ha hecho emboscadas de guerrilla cultural en símbolos sagrados: desnudarse en la sacristía o sacar en procesión un coño… Nada mejor para soliviantar a la derecha que atacar a sus tradiciones rancias. Pero al hacerlo, tal vez no evalúan que las esas tradiciones van ligadas a la fiesta y al sentimiento de millones de españoles. Los ciudadanos pueden no ir a misa nunca, pero no les gusta que se metan con la Semana Santa o los encierros . Y esto está muy extendido, incluso en comunidades que piden la independencia.

Esta guerra cultural la manejan generales que están en la retaguardia: la FAES de Aznar, por ejemplo, con Cayetana Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre como lugartenientes. Tal vez por eso Aznar acaba de recomendar a Casado que “no apueste por la derrota de VOX”. Son necesarios en primera línea para plantear el pin parental o quitar la placa de Largo Caballero. Iglesias ha visto que estaban perdiendo esa guerra mientras jugaba a ser vicepresidente de un Gobierno en el que figuraba mucho, pero mandaba poco. Por eso se fue al campo de batalla. Ha salido malherido, pero como reza su nueva biografía de Twitter: “You come at the king, you best not miss” (Omar Little). Va a seguir siendo el rey, pero ahora seguramente dará la batalla cultural desde la retaguardia, como Aznar.