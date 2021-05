Ayuso rechaza dar la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox

Vox le había hecho llegar al PP que debía ser "generosa" con ellos porque sus escaños aunque no son decisivos sí le pueden hacer la vida parlamentaria más fácil. A esta petición del propio Santiago Abascal, Ayuso ha contestado con un "no" en su versión menos tajante pero elocuente.

"Estamos en un punto en el q ue es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma ", ha manifestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

"Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.