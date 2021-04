Ayuso usa las vacunas para buscar el cuerpo a cuerpo con Sánchez: “O miente u oculta datos”

La presidenta de Madrid no prevé declarar festivo el 4M, día de votación, y sospecha que quienes lo piden quieren alejar a los ciudadanos de las urnas

Ayuso anticipa un escenario de conflicto ante el puente de mayo: “Sería sospechoso que no nos obligaran a cerrar ahora que casualidad hay elecciones"

Ayuso es el rayo que no cesa... contra Sánchez. No hay ocasión en la que comparezca ante los medios en la que no deje recado para el presidente del Gobierno. Este miércoles, antes incluso de que nadie le preguntara nada en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ya le había soltado varias de las suyas.

La primera ha sido un “O miente u oculta datos”. Acusación con la que ha enmendado a la totalidad la información ofrecida ayer por el presidente sobre la campaña de vacunación. “Dijo cuántas vacunas llegarán en el mes de agosto. Pero a las Comunidades Autónomas nos ocultan la información y no nos dicen las que tendremos el mes que viene”, se ha quejado la presidenta madrileña, evidenciando un patente malestar con las imágenes de las colas en los centros de vacunación masiva en Madrid o las críticas contra el cierre de algunos centros en los que se podían haber dispensado dosis y no se ha hecho. Si se habla de eso es por “interés electoral”, dice. De los demás.

El "turismo de borrachera"

La segunda queja de salida ha sido más genérica: contra la izquierda en su conjunto. “Quiero denunciar el trato que la izquierda da al turismo en Madrid y especialmente al francés”, ha aireado aprovechando la presencia de los medios que acudían para conocer los acuerdos tomados por su equipo. “Denuncio que se les llame borrachos o que se hable de turismo de borrachera, cuando la mayoría visita cines, tiendas, museos y restauración”, ha añadido. Según sus números, las llegadas a Madrid son solo un 8%, menos que a Cataluña o a Canarias.

Ya de paso, la presidenta madrileña ha aprovechado el primer turno para presumir de haber puesto 45.000 vacunas y para pedir “humildad y prudencia" para abordar la pandemia cuando hay “más de 700.000 personas que han perdido el empleo y más de 600.000 autónomos” que se han quedado sin ingresos. Otro recado para Moncloa.

Cada comparecencia suya es un cuerpo a cuerpo permanente. De un lado ella, de otro Sánchez y los suyos.

Todo ha sido así, incluso cuando le han preguntado se ha decidido ya que el 4M, martes de elecciones, sea o no día festivo. También ve oscuras intenciones en quienes lo piden.

No ve necesario que sea festivo el 4M

Ayuso, que ha hecho de la “libertad” su lema de campaña, sospecha que otros la reclamen para ese día: “Es la primera vez que veo tanto interés en darles libertad. Así que no pasa nada porque se siga trabajando. No encuentro motivo para tener que hacer festivo este día”, ha dicho. La presidenta, y candidata del PP, cuenta que ve “interés electoral para que los ciudadanos estén lejos de los colegios electorales en ese día tan señalado”. Los datos apuntan lo contrario, y en días laborables es habitual que baje la participación.

La presidenta madrileña ha evitado aclarar si está o no de acuerdo en que no haya más prorrogas del estado de alarma después del 9 de mayo. “No estamos de acuerdo con los estados de alarma”, ha apuntado genéricamente, pero sin referirse a este en concreto. Lo que entiende es que el Gobierno “tiene que tener un plan”, y acusa a Sánchez de no haber desarrollado una ley de pandemias para el día después.

Antes de que llegue ese momento, incluso de las elecciones, está el puente de mayo en Madrid, para el que Ayuso ya anticipa un escenario de conflicto. “Sería sospechoso que no nos obligaran a cerrar ahora que casualidad hay elecciones. Sería muy sospechoso que no lo hicieran”, dice, sin dejar clara cuál es la opción que prefiere. Que haya cierre perimetral, contra lo que se ha manifestado en anteriores puentes. O que no lo haya, lo que ya desde ahora se teme que puede pasar por motivos electorales.

Deben ser las fechas, pero en todo lo que se le pregunta Ayuso aprecia un trasfondo electoral. Para mal. También en el de sus contactos con la empresa de las vacunas Sputnik. Defiende que lo ha hecho porque su ejecutivo “está obligado a hablar con empresas que puedan tener una solución”.

Eso sí, dice que no ha sido “para reservar vacunas para Madrid”, como desliza que ha hecho Valencia. Y afirma, con cierto enfado: “No voy a consentir a la izquierda que nos trate como un gobierno independentista, es la izquierda la que ha estado con los independentistas. Se están buscando soluciones pero nunca lo haríamos al margen de la legalidad”.