Aznar llama a Iglesias "depredador democrático", y aconseja a Casado "no derrotar" a Vox

48 horas después de que el Partido Popular arrasara en las elecciones autonómicas de Madrid , el expresidente José María Aznar ha aconsejado a Pablo Casado "no apostar por la derrota" de Vox en su estrategia de unificar el centro derecha para vencer a Pedro Sánchez en las próximas generales.

Aznar considera que tras la "implosión" de Ciudadanos ha comenzado "inequívocamente" el reagrupamiento del centro derecha, pero recomienda que con la formación de Santiago Abascal no se utilice la misma estrategia de aniquilación que se ha practicado con los naranjas. "El centro derecha tiene que seguir consolidándose como un proceso de unión de fuerzas, no como una apuesta por la derrota de un adversario que ha ocupado provisionalmente un segmento del electorado que el PP puede legítimamente reclamar", dice el último editorial de FAES, el 'think tank' de Aznar.