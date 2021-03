Aznar sobre el PP de Casado: "Está en un momento manifiestamente mejorable"

El expresidente del PP reclama a Casado un proyecto "claro e identificable"

Que la relación entre expresidente José María Aznar y Pablo Casado no pasa por su mejor momento es un hecho constatable. Génova ha decidido cortar amarras con Aznar y con Rajoy para no quemarse en el aquelarre judicial de Bárcenas, mientras no hay día en que el 'padre político' de Casado no formule un nuevo reproche a su pupilo. En un encuentro con periodistas para conmemorar otra vez sus 8 años como presidente del Gobierno, a Aznar le han preguntado expresamente si cree que el Partido Popular está en su peor momento, tras la debacle electoral en las catalanas el pasado 14 de febrero. El expresidente ha tirado de 'madridismo' y ha asegurado que él tiene dos carnés, el del Real Madrid y el del PP, para después añadir entre risas: "Digamos que los dos están en momentos manifiestamente mejorables".

Después de ese jarro de agua fría, Aznar ha pasado al capítulo de los consejos y la comparaciones, aunque desde Génova hace tiempo que no se los piden. Ha reclamado al actual presidente popular un proyecto claro e identificable que plantear a los españoles, y se ha puesto a sí mismo otra vez como ejemplo. Según él, el PP tiene que convertirse en un "imán" y un "foco de atracción" de los demás partidos que ocupan ese espacio electoral, como sucedió en el pasado durante su mandato. El expresidente del Gobierno advertía que si el centroderecha no está unido "no va a ganar" las elecciones. "No es verdad que España esté condenada a ser de centro izquierda", sentenciaba.

"Hay que plantear un proyecto muy claro y hablar muy claro a los españoles", seguía recomendando Aznar en su intervención en el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno bajo el título 'España, Constitución, Libertad. 1996-2004'.

Aznar ha señalado que, a pesar de las "dificultades" de comunicación y las "torpezas" que pueda encontrar el PP en la oposición, si se dice "claramente lo que se va a hacer", una mayoría de españoles se sumará a un proyecto "identificable". Eso sí, ha concedido que el PP tiene que buscar "nuevos elementos de definición porque la sociedad ha cambiado mucho".

No se ha quedado ahí en sus 'lecciones de oposición' a Pablo Casado. Ahora que han aflorado los pulsos entre los barones territoriales con la dirección nacional, Aznar le reclamaba poner orden en el partido. "La oposición tiene que ser útil, no es cuestión de ser blanda o dura. Es fundamental tener una fuerza política organizada, hacer una fuerza de oposición y plantear una alternativa. Es cuestión de acierto y utilidad, no de ser duro o blando". Una respuesta que casi era un reproche total a la estrategia de oposición del PP de Casado.

El expresidente ha señalado que el PP tiene que convertirse en un "foco de atracción" y un "imán" que atraiga a los electores de "los demás partidos de centroderecha", que es lo que ocurrió en el pasado y es "uno de los ejemplos que valen para ahora".

Frente a los reproches al PP de Casado, al que no ha mencionado por su nombre, el expresidente Aznar ha puesto como ejemplo el modelo de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso, otra de sus alumnas aventajadas y que en el ránking de los afectos de Aznar va en cabeza.