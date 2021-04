Bal propone a todos los candidatos un pacto frente a la violencia y Ayuso le responde que es "innecesario"

La carta de Ciudadanos

Ayuso no considera necesario el pacto

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en Onda Cero, ya ha dejado claro que para ella es "innecesario" plantear cuestiones que tienen como objetivo poner a otro "contra las cuerdas". "Es evidente que todos condenamos la violencia. Es evidente que todos buscamos la concordia", ha resaltado. Para la presidenta, esto "sobra". Según ella, "es como firmar" que no se va a golpear a los niños "cuando lleguen a clase". "A ver estoy de acuerdo pero no creo que tengamos que estar en esto. A mí es que cuando me meten en bretes suelo por tendencia no hacerle mucho caso", ha zanjado.