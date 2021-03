Pérdida de poder, fugas, recorte de ingresos, deterioro de la marca: parte de daños en Ciudadanos

Pérdida de poder autonómico: dos de cuatro

Menos representación institucional

Las salidas continuas: la gota malaya

Los ‘no tangibles’: deterioro de la marca, el liderazgo en cuestión

El hasta ahora vicepresidente de los naranjas en la plaza más preciada ha acabado por echarse un lado y no será cabeza de lista . No era el mejor visto dentro del partido por sus malas relaciones con Ayuso. El candidato oficial ahora a sucederle como cabeza de cartel es el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal.

La cuestión es que todo está en cuestión. Es arriesgado incluso dar por bueno el recuento de bajas y expulsiones: el último hablaba de 8 diputados y senadores, pero tal y como están las cosas no deja de ser provisional. El título de una famosa serie, sin tener nada que ver, le viene al pelo al momento que vive Ciudadanos: Orange is the new black. Los naranjas, en su semana más negra.