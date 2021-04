Barceló, sobre Monasterio: "No me he planteado expulsarla aunque ella lo ha buscado"

La periodista de la Cadena SER, Ángels Barceló, le ha tocado vivir este viernes uno de los momentos más tensos y complicados de su carrera profesional. Ha tenido que suspender el segundo debate electoral de la campaña para el 4M, en directo, porque tres candidatos se han negado a debatir ante las provocaciones de Vox. Barceló no se ha planteado expulsar a Rocío Monasterio del debate aunque considera que "ella buscaba que yo la expulsara, pero en democracia no se actúa así. He hecho el esfuerzo de no caer en la provocación", ha dicho al programa de Cuatro 'Todo es mentira'.