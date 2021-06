Los barones socialistas Puig y Vara valoran como un "paso positivo" y un "gesto importante" la carta de Junqueras

La carta de Oriol Junqueras admitiendo que los indultos a los presos del 1 de octubre pueden "aliviar el conflicto" y que la vía unilateral no es viable ha provocado las primeras reacciones entre los barones socialistas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , ha asegurado que la carta del líder de ERC es "un paso positivo" y va en la dirección "correcta" de "buscar puntos de encuentro".

Puig: "No hay alternativa al diálogo"

Ximo Puig considera que la misiva de Junqueras es "un paso positivo en ese diálogo absolutamente imprescindible", al tiempo que ha advertido que "no hay opción alternativa al diálogo, no hay opción alternativa a la política que no lleve a mayor enfrentamiento, confrontación y esterilidad". "Es el tiempo de la política y a través del diálogo se puede avanzar", ha insistido.