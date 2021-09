La batalla por el control del PP Madrid destapa el duelo entre Casado y Ayuso

Esas declaraciones han sentado fatal en la dirección nacional del partido reunida ayer por Casado. No sólo por lo que ha dicho, sino por lo inoportuno del momento. A tres semanas de la Convención nacional del PP, que ha de impulsar a Pablo Casado hasta tocar el cielo de La Moncloa, -en eso se supone que están-, y cuando va en volandas en las encuestas. Pablo Casado reclama "unidad interna", pero la medida del enfado la dan las palabras de su número dos Teodoro García Egea, que no ha dudado en recurrir a la carta de la corrupción que salpicó a los gobiernos de Aguirre. De Gürtel a 'Lezo' pasando por la operación 'Púnica'. "Lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción, y es algo que nosotros jamás vamos a permitir", disparaba con bala el secretario general de los populares, que no se da por aludido cuando Esperanza Aguirre habla de “niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme”. Tampoco se reconocen en la acusación ni el propio Casado, ni el alcalde Martínez-Almeida, que muy molesto por la bronca, se escuda en sus 46 años de edad.