Batet zanja el debate sobre el voto erróneo de Casero y defiende la independencia de los letrados del Congreso

"Se actuó conforme a derecho", ha proclamado Batet después de la reunión de la Mesa que ha tumbado todos los escritos del Partido Popular. La presidenta ha asegurado que el procedimiento de comprobación del voto "fue el adecuado", que no hubo ningún error informático, que al no haber error técnico no era necesaria la convocatoria de una reunión de la Mesa en aquel momento y ha recordado que los errores en el voto "no dan lugar a corrección o repetición alguna".