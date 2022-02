Bea Fanjul, sorprendida con un joven catalán al que "no enseñaban historia de España" y no sabía "qué era ser fascista"

La presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, ha reconocido este sábado que en su reunión con un grupo de jóvenes le llamaron "muchísimo la atención" un par de casos. Uno de ellos, el de Marco, un veinteañero catalán que emigró junto a su familia a Segovia hace 10 años, de quien le ha sorprendido esta frase: "No te enseñaban historia de España, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista".

"Uno de ellos era Marco. Es catalán, se fue de Cataluña hace 10 años y me comentó una frase que me llamó muchísimo la atención. Su padre le dijo: 'Nos vamos a Segovia a vivir'. Él entonces tenía 10 añitos y le preguntó a su padre: '¿Dónde está Segovia? '", ha comenzado por recordar Fanjul.

"Entonces él me decía, 'Bea, es que no te enseñaban historia de España, es que no te contaban, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista", ha dicho la política, antes de indicar que "Marco a día de hoy, con 20 años nos dio una lección de historia a todos los jóvenes" que estaban allí reunidos.