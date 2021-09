Condenado al bloqueo: el PP se enroca y el Gobierno se niega al “chantaje” para renovar el CGPJ

Al término de la reunión, el Gobierno constataba que "el PP sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución". Según fuentes gubernamentales, los populares incumplen el requerimiento de la Comisión Europea y de su Comisario de Justicia "que ha pedido que se renueve con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente", según la lectura de parte que desde el Ejecutivo de Sánchez hacen de las palabras del comisario europeo, Didier Reynders. "El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad", concluyen desde el Gobierno.