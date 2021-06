Borràs declina asistir a la toma de posesión del jefe de la comandancia de la Guardia Civil por "policía patriótica"

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, no asistirá al acto de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona por tratarse de una "policía patriótica". La líder de Junts per Catalunya así lo ha anunciado al asegurar que "las imágenes de la violenta actuación de los agentes el 1 de octubre de 2017 no se pueden borrar de la memoria colectiva", en referencia al dispositivo policial para detener el referéndum independentista.