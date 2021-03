Borràs cita a los partidos por la investidura de un president con la presión del calendario y la buena sintonía de ERC y la CUP

La propia Borràs ha reconocido que los dos optan a presentarse como presidenciables ante el resto de grupos con representación en la cámara, aunque la aritmética política indica que, por mucho que el exministro socialista quiera hacer lo que no hizo Inés Arrimadas cuando ganó las elecciones catalanas en 2017, la presidencia se decanta hacia el lado de Aragonès ; eso sí, a no ser que el propio grupo de Borràs tenga algo que decir.

Esquerra Republicana y la CUP han pasado la pelota a Junts per Catalunya al anunciar la noche del domingo un preacuerdo para investir a su candidato . De hecho, el conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, ha asegurado que ni él ni el resto de consellers de Junts sabían de lo avanzado de las negociaciones con los cupaires, muestra de la estrategia por la que han optado los republicanos, que han relegado a los de Borràs a sumarse a lo ya acordado previamente . Una gestión de los tiempos que ya evidenciaron al priorizar al grupo de Sabater cuando se sentaron con ellos primero tras el 14-F.

La dirección de Junts sigue calculando su posición frente al preacuerdo republicano-cupaire, que apuesta por "un embate democrático" priorizando un referéndum, por la suspensión de las balas de foam y la revisión de los protocolos de actuación policial, y por evitar desahucios de "personas en riesgo de vulnerabilidad", pero que no habla de consellerías. Este mismo martes a las 19h, Sánchez explicará si dan por bueno el pacto o, si por el contrario, dejan en suspensión la presidencia de Aragonès.

El republicano necesita de sus 32 diputados y, en caso de que los equipos negociadores de Junts y ERC no entonen la misma sintonía que estos últimos muestran con los antisistema, Aragonès podría presentarse al pleno sin saber si saldrá de él como sucesor de Torra.

Garantiza el pleno de investidura a falta de acuerdo

Un pleno que la propia Borràs garantiza públicamente, a pesar de que de su grupo depende que el republicano no cuente con los apoyos necesarios y, ante la falta de otro candidato con opciones, pueda imitar la jugada que el bloque independentista puso en práctica tras la inhabilitación por desobediencia del expresident . Se trata del llamado "acto equivalente" a una primera votación fallida de investidura para evidenciar que de la sesión no saldrá ningún president y así poner en marcha el calendario con unas nuevas elecciones en el horizonte.

📺 presidenta @LauraBorras a @elsmatins : "Presentaré el candidat que tingui més possibilitats de ser investit. Aquesta setmana exploraré les possibilitats en la ronda de consultes. Dijous proposaré el candidat que tingui major viabilitat, i divendres hi haurà ple d'investidura" pic.twitter.com/oOAww4IDRu

Borràs se sienta con los partidos de menor a mayor representación a partir de hoy: el Partido Popular, Ciutadans, En Comú Podem, la CUP, Vox, Junts, ERC y el PSC. Una ronda de contactos del que saldrá el candidato que la presidenta propondrá el jueves para la sesión del viernes, carrera en la que Aragonès tiene ventaja pero de la que Illa insiste en no retirarse todavía. No lo hará hasta que el bloque independentista no selle una mayoría que le arrebate las posibilidades de presidir el Govern, o al menos en ese sentido se ha expresado el exministro, cuyo equipo se sentará con Borràs el miércoles.