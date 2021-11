Bronca en la Asamblea de Madrid por la expulsión de una diputada socialista por una alusión al hermano de Ayuso

"Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", ha dicho desde la tribuna. A la presidenta de la Cámara le ha parecido inapropiada la alusión. "Lo está haciendo, además, no con palabras amables, sino con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Todos los diputados tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria", ha argumentado Carballedo reprendiendo a la diputada socialista.

A partir de ahí, los ánimos se han empezado a encender. "Presidenta, no lo voy a retirar, y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted con la presidenta de la Comunidad que nos insulta... y no para. ¡Sea justa!", le ha contestado la diputada López, decidida a mantener sus palabras. Ante su resistencia se han empezado a acumular las llamadas al orden y las advertencias de Carballedo. "No voy a consentir ninguna alusión a ningún familiar de ningún diputado de esta cámara", ha señalado la presidenta, citando el artículo 25 del reglamento.