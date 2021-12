La bronca de Calviño a Casado en un acto con el rey: "Estoy asqueada"

"Estoy asqueada por lo que has dicho esta mañana" , le abroncó la vicepresidenta al líder del PP cuando aguardaban al rey. Calviño le reprochaba que hubiera sacado en la sesión de control el escándalo de los menores tutelados de Baleares o el caso del exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, condenado por abusos. "No puedes sacar en el pleno los casos de los menores ", le reconvino.

El líder del PP le contestó que " la oposición controla los escándalos del Gobierno y no acepto que me digas lo que puedo decir o no".