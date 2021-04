Tras los disturbios en Vallecas, un Vox "satisfecho" promete volver a 'zona roja': "Iremos adonde nos dé la gana"

" 18 pasos me separan de los que están cometiendo un delito electoral con el permiso del ministro criminal Marlaska . Una botella me ha golpeado en la cara. ¡Viva Vallecas! ¡Viva España!", ruge el líder de Vox mientras deposita en el atril una estaca de madera que asegura le han arrojado los manifestantes. Dos meses antes había hecho exactamente lo mismo en Tarragona , sólo que entonces los que le abucheaban eran independentistas y las elecciones se celebraban en Cataluña. La bronca le fue muy bien en las catalanas y ahora repiten para movilizar a un electorado que amenaza con serle infiel con Isabel Díaz Ayuso.

El ministro criminal y los cómplices de ETA

La 'izquierda pija' y los menas

"Cobarde", "te escondes en tu ratonera"", no eres capaz de andar por este barrio", "izquierda pija". Abascal no ha ahorrado los calificativos dedicados a Iglesias y a Sánchez. Es parte del guion para movilizar a los suyos. Eso y el clásico discurso contra, lo menores extranjeros no acompañados, "los 'menas' que nos cuentan 4.000 euros al mes". También contra los okupas, los narcopisos o "las manadas que violan a niñas en el Parque del Oeste y que no son españoles". Mensajes todos ellos calcados de la ultraderecha europea y de Le Pen y que han prendido con éxito electoral en los suburbios obreros de París.