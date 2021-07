Calvo y Ábalos, la cara y la cruz en los traspasos de carteras

Ella, con visos de continuidad para su gestión, en una ceremonia cálida , rodeada de destacadas caras del Gobierno y del partido. Él, en un acto más frío , despoblado y del que quedará para el recuerdo no lo que ha dicho sino lo que no. Su ‘no mención’ a Sánchez. Quizás un lapsus, pero…

“Bolaños no llega, continúa”, ha dicho la vicepresidencia a la hora del adiós. Una forma de hacer ver que su salida no rompe de forma abrupta con la gestión que ha venido haciendo este tiempo. Le releva “un amigo”, Félix Bolaños, que ha estado con ella. Calvo no aparecía en casi ninguna quiniela. Pero al igual que dio un paso al frente cuando Sánchez la convocó de nuevo para la política de primera línea para hacerla segunda de su gabinete, ahora da un paso a un lado. Con aparente placidez.

Entre líneas, las despedidas de Calvo y Ábalos han dejado leer alguna de las cosas que no se dicen explícitamente es los cambios de cartera. La otra gran frase la ha dejado Félix Bolaños, el ya nuevo ministro de Presidencia. “¡La de veces que me he alegrado de no ser ministro!”, ha dicho de primeras arrancando las risas de los muchos asistentes a su llegada y la salida de Calvo. Y justo a continuación ha añadido: “Pero ser ministro ni se debe pedir ni se debe rechazar”. Ya no ha habido tantas risas.