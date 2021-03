'Vivir a la madrileña': la nueva estrategia de Ayuso para huir de la “trampa” de Iglesias

El PP cree que Iglesias polariza la campaña para sacar rédito electoral: "Ayuso ha quitado lo de ‘comunismo o libertad’ por "defiende vivir a tu manera"

Vox achaca a una "campaña de intoxicación" de la opinión pública el rumor de que no llegan al 5% del voto y se quedan fuera de la Asamblea

Los populares ven a Redondo a Iglesias detrás de ese rumor para "engordar" a Vox y movilizar a la izquierda

Pablo Iglesias anunció desde su despacho de vicepresidente del Gobierno que se presentaba como candidato a las elecciones de Madrid para “hacer frente a la derecha criminal”. Después vaticinó que Ayuso terminaría “en la cárcel”. Iglesias busca rédito electoral en el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. La reacción de la aludida fue contraatacar con lo de “comunismo o libertad”, pero los estrategas de Sol se dieron cuenta de que no debían caer en esa “trampa”. La primera Ayuso. “De Pablo Iglesias paso totalmente”, soltaba sólo una semana después. En unos días la estrategia ha cambiado radicalmente, aparcan lo de 'comunismo', 'libertad' se queda, y el verbo que conjugan ahora en Sol es “madrileñear”. Mejor en gerundio “madrileñeando”, y con vídeo de bocata de calamares, churros y caña incluídos.

Madrid es Libertad. pic.twitter.com/7f4HqWmYng — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2021

“La izquierda no tiene motivos para ir a votar en masa y están divididos y enfrentados entre ellos. Isa que lo ha sabido leer, ya está quitando lo de ‘comunismo o libertad’ para decir defiende vivir a tu manera, defiende ‘vivir a la madrileña’. Nosotros no queremos polarizar nada. Si empezamos a montar el 36, sólo le viene bien a Vox y a Iglesias”, explica un dirigente que cuenta con la confianza de Sol y de Génova.

Aunque reconocen que es “complicado” sujetar a Ayuso, la candidata del PP ya no pronuncia el nombre de Pablo Iglesias en vano. Alguna mención velada al incremento de patrimonio de Iglesias desde que está en el Gobierno “porque eso a la gente comunista de bien le jode”, pero poco más. Ahora está centrada en anunciar ayudas millonarias a autónomos, bajadas de impuestos “históricas”, en hacer PCR en los hoteles a los turistas, o en negarse a cerrar los 32.000 bares y restaurantes de Madrid. Y en confrontar directamente con Pedro Sánchez por el cerrojazo de las comunidades autónomas, por el reparto de los fondos europeos, o por Barajas. “Esta campaña por primera vez vamos ganando. Hemos elegido el terreno de juego, los jugadores y el árbitro. Todo controlado, todo con una sonrisa, todos los bares con fotos de Ayuso”, asegura satisfecho este ‘fontanero’ popular.

El sondeo ‘fantasma’ que da menos del 5% a Vox

Ni en Vox, ni en el Partido Popular tienen idea de donde sale ese sondeo ‘fantasma’ que asegura que los de Abascal podrían no llegar al 5% de los votos y por tanto, no sacar ni un solo escaño en las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. En la calle Bambú, el cuartel general de Vox, atribuyen la autoría del run run ‘interesado’ al PP. “Esas son cosas de Teo“, cuentan a NIUS. “Credibilidad cero. Es la clásica campaña de intoxicación política a la que estamos acostumbrados”, decía a comienzo de semana su vicesecretario de acción política, Jorge Buxadé.

En Génova niegan estar detrás y dirigen su mirada a la factoría de Iván Redondo y al ahora candidato de Podemos, Pablo Iglesias. “Ayuso está arrasando. Estamos a 40 días de las elecciones, lo que más les puede interesar es levantar la marca de Vox, para a 15 días de las elecciones decir que Vox se dispara. Es la estrategia de Moncloa para movilizar el voto de izquierda. El clásico que viene el coco”, defienden los populares.

Ninguna de las encuestas publicadas dan a la formación de extrema derecha por debajo del 10%. En NIUS hemos preguntado a quienes están haciendo encuestas estos días. “El escenario de VOX por debajo del 5% y Ayuso cerca de la absoluta no es imposible pero sí altamente improbable. Para que se diera, la derecha debería estar desmovilizada y no es lo que detectamos”, explica el presidente de GAD 3, Narciso Michavila. “No he visto ninguna encuesta seria que lo respalde, y a nosotros por lo menos no nos sale eso por el momento. No es cuestión de descartarlo, pero no parece el escenario más probable”, defiende otro analista de una las empresas de sondeos más grande del país, y que coincide en el diagnóstico con Michavila.

Polarizar la campaña

Los fontaneros que están en la sala de máquinas de Vox no se lo creen. No se gastan dinero en encuestas internas pero sí toman el pulso de la calle. “Es imposible que no entremos, y muy difícil que no subamos. Este fin de semana hemos montado 100 mesas en Madrid y ha sido un exitazo. En algunas el PP se nos ha puesto al lado y no les entraba nadie”, cuentan a NIUS desde la dirección de Vox. Ellos cuentan con obtener entre 15 y 17 diputados. En las autonómicas de 2019 sacaron el 8,8% de los votos sin apenas infraestructura. Ahora, recuerdan, están en todos los pueblos de Madrid.

