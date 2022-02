El candidato de Vox espera "la llamada" de Mañueco y adelanta que "pactar es ceder"

García- Gallardo asegura que su partido (Vox) está dispuesto a ceder en beneficio de un gobierno de coalición pero "no regalarán sus votos al PP", que insiste en gobernar en solitario. El líder castellanoleonés ha afirmado que "pactar es ceder" durante una entrevista en Telecinco.

García-Gallardo ha defendido que los votantes de Vox "no son menos que los de Ciudadanos" , al recordar que el PP aceptó en 2019 la entrada en la Junta de Ciudadanos, con Francisco Igea como vicepresidente, con casi el 15% de los votos.

García- Gallardo tiende la mano al PP, y asegura con su mantra de "pactar es ceder" que Vox no pretende aplicar todo su programa electoral. Pero ha señalado harán valer sus 13 escaños y el 17 % de los votos para sentarse a negociar con el PP para hablar de natalidad, revertir el "invierno demográfico" que "supone el envejecimiento de la población de Castilla y León", defender el campo y luchar contra el desmantelamiento de la industria y por la "España olvidada".

Sobre una repetición electoral si no se alcanza un acuerdo para la investidura de Fernández Mañueco, García-Gallardo ha sostenido que Vox no va a ceder a "ningún chantaje" y defenderá el compromiso con sus votantes de "no regalar los votos" al PP para cambiar el rumbo de Castilla y León e "integrar" a su partido en el Gobierno de la Junta.