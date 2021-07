Verdejo, el diputado 'broncas' de Vox que carga contra el islam en Ceuta, mientras da clases a niños musulmanes

Carlos Verdejo, 30 años, tiene fijado en su cuenta de Twitter este mensaje: “El que se humilla para evitar la guerra, tendrá la humillación y tendrá también la guerra”. Toda una declaración de intenciones de este profesor de educación física de instituto . Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y con dos másteres en su haber, los partidos musulmanes de Ceuta le recriminan su “fanatismo” con el que incendia los plenos en Ceuta. “Tiene usted alumnos musulmanes. ¿Son también quintacolumnistas marroquíes? Dígales que no son españoles”, le espetó esta semana el diputado Mohamed Alí, de la coalición Caballas.

Verdejo ha ido cimentando su carrera política a golpe de bronca, jaleada por sus jefes desde Madrid . “Ánimo Carlos. No nos van a atemorizar ni los invasores ni sus cómplices”, le animaba el propio Abascal tras la tremenda trifulca con el diputado socialista Juan Gutiérrez, que no aguantó más las provocaciones del portavoz y estrella ascendente de Vox. Su presidente en Ceuta, Juan Sergio Redondo, se refiere a él como "un político joven, preparado, brillante y por encima de todo un ceutí valiente”. Sus incendiarias intervenciones han provocado la suspensión de los plenos en Ceuta durante semanas.

“Yo creo que quiere promocionar. Al inicio de legislatura no era así, pero ahora provoca los enfrentamientos con todo el mundo. Fuera de micro hace comentarios, sobre todo a la bancada popular. Lo que quiere es crear una figura que sea referente y que tenga el apoyo de los mandamases de Madrid para hacer carrera política. A mí me parece bien que quiera hacer carrera política, pero no a costa de cargarse la convivencia en Ceuta”, opina el líder del partido musulmán Caballas, denunciado por Vox.