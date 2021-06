Calvo acusa al PP de ir a Colón a enfrentar a España contra Cataluña detrás de Vox

Calvo acusa al PP de ir a manifestarse a la plaza de Colón este domingo "para seguir enfrentando a Cataluña con España y a España contra Cataluña ". Lo hace, además, "detrás" de Vox. "España no necesita a Vox, ya les tenemos a ustedes", ha enfatizado la vicepresidenta que sostiene que el PP "no son alternativa ni tienen ningún proyecto en lo alto de la mesa".

La vicepresidenta ha defendido que este Gobierno "es el heredero de su desastre" que dejó el PP y que intentará resolver de "forma constitucional y digna". "La plaza de Colón es la nadería, la impotencia" , ha proclamado la vicepresidenta que ha afeado a los populares que sean "valientes" y recojan firmas en Cataluña. "Miren a la cara a los catalanes independentistas y no independentistas y díganles si tienen una salida para este país, díganselo porque no la tienen".

Calvo ha recordado además a Pablo Casado, que estaba sentado en su escaño, que hay algunos "barones" del PP que ya han dicho que no van a acompañarle "a la segunda parte de la foto de Colón". El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el andaluz Juanma Moreno ya han anunciado que no estarán este domingo en Madrid.

Ha subrayado que los presos independentistas no se conforman con el indulto, "quieren la amnistía" . Ha recordado que 275.000 votantes socialistas han abandonado al PSOE en las elecciones del 4 de mayo de Madrid.

El PP considera que el Gobierno ya tiene la decisión tomada y "están esperando al momento perfecto" para hacerla pública. "No nos tomen por tontos, no nos tomen el pelo", ha afirmado la dirigente popular que concluye en que los españoles "no quieren ver la justicia pisoteada por el Gobierno ni a un presidente que se alía con delincuentes y que iguala justicia con venganza".