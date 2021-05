Carmen Calvo: "La frase de los berberechos no es mía, sino de Ayuso"

Calvo ha asegurado en Onda Cero que "la frase de los berberechos y los mejillones" no es suya, "es de Ayuso; la dijo cuando hacía referencia a las amenazas" ha afirmado."Es su copy right, yo me limité a reproducirla". Al tiempo que defendía que su partido, el PSOE no se defiende en ese estilo. "En lo de Ayuso nos movemos mal", ha ironizado.