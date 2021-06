Calvo pide al PP que deje de hacer política "con las tripas" y vuelva a las "neuronas"

Calvo considera que el PP está "en bucle" y ya no tiene argumentos por eso les ha aconsejado "que si dejaran de hacer política con las tripas y volvieran a las neuronas, saldrían de Coló n y saldrían del discurso de ultraderecha española del que no salen porque están en bucle".



Les acusa, además, de no tener discurso ni alternativas. "No tienen nada de qué hablar si no es de indultos", les ha recriminado. "No ofrecen nada, solo la bronca", ha proseguido, cada vez más encendida, para terminar con un: "se llama política, se llaman neuronas", y sentarse entre los aplausos de sus compañeros de Gobierno.