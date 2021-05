Carmona avisa al PSOE que si echa a Leguina y Redondo se irán del partido "20.000 militantes y un millón de votos"

"¿Es obligatorio votar al PSOE? , ¿han convertido al PSOE en el PCUS? Yo siempre he votado al PSOE, aún no estando en todo de acuerdo. Durante casi cuarenta años he sido militante y apoderado en las mesas. Si hubiese sabido que era obligatorio hubiese mandado el sobre vacío a Moncloa para que lo rellenaran ellos", ha señalado.

Las listas y la campaña

En ese sentido, el que fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2015 ha sido bastante claro respecto al expediente de expulsión abierto por su partido a estos dos exdirigentes socialistas: "El que no ha votado nunca al PSOE es el que ha organizado la campaña del PSOE de Madrid desde Moncloa . ¿Puede alguien de derechas, que no ha votado nunca al PSOE, organizar la campaña del PSOE en Madrid?".

Acusa a Ferraz de hacer campaña por Carmena en 2015

"Peor aún, en mi caso impidieron que fuera vicealcalde cuando me lo ofreció Carmena. Impidieron que el PSOE gobernara el Ayuntamiento por temor a que los socialistas madrileños tuvieran mucho poder. Ahora tendríamos alcalde socialista y la federación más fuerte. ¿Hay algún motivo de expulsión mayor que a aquellos que impidieron que el PSOE gobernara?. Yo he ganado todas las primarias a las que me he presentado. No tengo miedo a votar. Mi único miedo es a los tontos", ha proseguido Carmona.