Casado acudirá a la concentración de Colón con Ayuso y los presidentes del PP en Cataluña, Extremadura y Aragón

Los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han excusado su asistencia alegando motivos de agenda o personales y no estarán en la convocatoria que ha organizado la plataforma Unión 78, que integran Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, entre otros.

F eijóo, que avanzó hace unos días que no iría porque viaja a la Santa Sede para mantener una reunión con el papa Francisco, ha defendido la presencia del PP en esa manifestación y ha argumentado que "esto no va de derecha o izquierda, sino de defender la Constitución y la ley". Por eso, ha dicho que le parece "perfecto, oportuno y adecuado" que su partido participe, al igual que otras formaciones "constitucionalistas".

El andaluz Juanma Moreno ya explicó este lunes que "por motivos personales" no va a estar en esa manifestación pero defendió la protesta. De la misma manera, Mañueco ha señalado este martes que no podrá asistir "por diversas circunstancias" pero que los 'populares' estarán "muy bien representados" con Pablo Casado y varios dirigentes del PP.