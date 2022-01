Casado acusa a Sánchez de "izquierda caviar" por maltratar a Castilla y León con la carne

Casado ha intentado levantar los ánimos, presumiendo de ADN castellano leonés, y se ha presentado a sí mismo como futuro "buen presidente" frente a un Pedro Sánchez "maltrata" a Castilla y León. "No necesitamos que Sánchez venga aquí en un jet privado. Esos de la izquierda caviar y los ERE. Esta tierra no maltrata a los animales, sino que es Sánchez quien maltrata a esta tierra", arengaba.

"Yo soy de aquí. Yo soy de esta tierra. León dio un mal presidente del Gobierno de España. León dará un buen presidente para España que desciende de un leonés. No porque yo sea bueno, sino porque vosotros sois buenos", clamaba Casado ante un público un tanto tibio, mientras acusaba a Sánchez de ser "copresidente del Gobierno de España", por no poder cesar a Garzón.