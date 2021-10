Casado advierte de que España "está quebrada": "Esta gente no sabe nada de economía, nada"

"Como nos dejen de comprar deuda o nos suban tipos, hemos quebrado . No es catastrofismo, es realismo y es responsabilidad. Los fondos tienen que venir para crear progreso para España, no para comprar votos" , ha avisado el líder popular en una entrevista publicada este domingo en El Mundo.

"Los Presupuestos están admitiendo un déficit en tres años de 300.000 millones de euros, ¿eso quién lo paga? En vez de reducir en 60.000 millones el gasto improductivo, como proponemos nosotros, el Gobierno va a subir los impuestos en 80.000 millones de euros. No me cuadra que hayan metido 27.000 millones de euros de fondos europeos en el Presupuesto: nadie se cree que lo vayan a ejecutar. Esta gente no sabe nada de economía, nada", ha criticado.