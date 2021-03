Las versiones contradictorias de Casado y Arrimadas antes del adelanto electoral en Madrid

El día después del gran terremoto político dos de los protagonistas, Pablo Casado e Inés Arrimadas , han coincidido en un acto institucional de recuerdo a las víctimas del terrorismo celebrado en Madrid. Los dos dirigentes han evitado cruzarse físicamente , no han intercambiado palabra, pero se han lanzado puyas a través de los medios de comunicación y mantienen versiones diferentes sobre las mociones de censura y el desarrollo de los acontecimientos.

La versión de Casado

El líder del PP ha acusado a Ciudadanos de cometer una "grave irresponsabilidad" y un "gran error" al impulsar la moción de censura en Murcia contra un Gobierno, a su juicio, "honesto" que "funcionaba bien". Ha emplazado al partido naranja a explicar el "pacto" que tiene con Pedro Sánchez. Al ser preguntado expresamente si había hablado con Arrimadas, Casado ha confirmado esa conversación el miércoles, aunque no tiene nada que ver con la versión que da ella. "Ayer me llamó Inés Arrimadas tres horas después de que se hiciera pública la noticia del registro de la moción de censura en Murcia" , ha manifestado.

"No vamos a tolerar que ningún partido ponga en duda la ejemplaridad del PP. El presidente López Miras cesó a un consejero de Sanidad cuando muchos políticos del PSOE no lo han hecho, siendo además este consejero médico en ejercicio", ha indicado, en alusión a la destitución del consejero de Salud Manuel Villejas vacunado de Covid cuando no le correspondía.