Cuáles son los casos que han desatado la bronca entre Calviño y Casado: menores, abusos y trata

No era la primera vez que Pablo Casado enlazaba entre sí temas con poca relación entre sí. Este miércoles, partió de la situación de la familia de Canet de Mar, que ha pedido que su hijo reciba el al menos 25% de las clases en castellano, para compararlo con otros casos en los que según Casado, el Gobierno no ha velado por menores.

Pocas horas después, eso le llevó a una bronca en voz baja con la vicepresidenta Nadia Calviño en una entrega de premios en la que también estaba el rey. Según la versión más dura de la bronca, Calviño habló así: "Estoy asqueada por lo que has dicho esta mañana", le dijo mientras aguardaban a Felipe VI. "No puedes sacar en el pleno los casos de los menores", añadió Calviño según el mismo relato. En el entorno de ella aseguran que no habló de los abusos y que sólo dijo que estaba "descompuesta". La respuesta de Casado, según el PP fue que "la oposición controla los escándalos del Gobierno" y que él no acepta que ella le diga lo que puede decir o no.