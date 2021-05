Casado responde a Sánchez que "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha"

Casado ha señalado que "cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional". Y ha añadido que "si Sánchez aprueba los indultos recurriremos al Supremo y exigiremos el cambio de la Ley de indultos y del Código Penal contra referendos ilegales".