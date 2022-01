Casado vaticina la de desaparición de PSOE si "sigue abrazando" a quienes "dicen que quieren destruir" España

"Los partidos de izquierdas que no han ido por la senda de la recuperación de la concordia, la transversalidad, la moderación y los pactos de Estado generacionales, han desaparecido", ha avisado Casado junto a esta advertencia al PSOE en su intervención en un mitin de la campaña a las Cortes de Castilla y León en Ávila , un acto en el que ha arropado al candidato 'popular' a la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco.

Casado también ha arremetido contra Vox y ha reivindicado al PP como la "derecha serena" que "levanta con orgullo" la bandera de España pero "no se esconde tras ella".

Casado ha asegurado no entender que Vox se presente a los comicios. "Si no te gustan las autonomías no te presentes a las elecciones autonómicas", ha aseverado en un mensaje a la formación liderada por Santiago Abascal, que concurre a los comicios con Juan García-Gallardo Frings como aspirante.