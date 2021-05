Casado ve el 4M como un "punto de inflexión" para cambiar el "mal" Gobierno de Sánchez

Acusa a Sánchez de "no pisar Madrid"

El presidente del PP ha recalcado que si los madrileños reagrupan el voto de la derecha y el centro entorno a su partido, el PSOE puede perder a nivel general. "El 4 de mayo será un punto de inflexión para la política nacional, sobre todo porque Pedro Sánchez se ha implicado mucho en esta campaña anulando a su propio candidato, dando bandazos estratégicos y porque no ha pisado Madrid en estos meses tan complicados", ha manifestado.

En este punto, ha afirmado que los madrileños "no perdonan" que durante la catástrofe atmosférica de Filomena, que se produjo en enero, el presidente del Gobierno "no pisara Madrid" y que tampoco lo haya hecho "durante los meses tan duros" de la pandemia. Así, le ha afeado que no visitara entonces IFEMA y que tampoco fuera al Hospital Enfermera Isabel Zendal.