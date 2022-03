Castilla y León ante su primer examen: Vox exige la presidencia de las Cortes y Feijóo ordena no ceder

“He ofrecido a Vox un acuerdo de gobierno en beneficio de las personas de Castilla y León. Desde nuestra posición inicial hemos cedido para propiciar el entendimiento, Vox no se ha movido nada ”, explicaba a última hora de la noche desde sus redes sociales mientras volvía a tender la mano a los de Abascal.

Feijóo ha emplazado al PSOE a que se abstenga y permita gobernar a Mañueco . "¿EL PSOE va a facilitar que gobierne en Castilla y León el partido que ha ganado las elecciones? La respuesta es sí o no. No hay otra", metía presión agitando el fantasma de elecciones anticipadas.

Por el contrario Vox asegura que la comunicación entre ambas partes se rompió en la tarde del martes cuando se levantaron de la mesa con el ultimátum de que no les volvieran a llamar hasta que Mañueco no se plegara a sus condiciones. Esto es, además de la presidencia de las Cortes, entrar en el Gobierno con una vicepresidencia y tres consejerías , de las 9 a las que quiere que reducir el futuro Ejecutivo.

PP y Vox se acusan mutuamente de no ceder en sus posiciones. “Pedimos lo mismo que tenía Ciudadanos en 2019. No vamos a permitir que se atente contra la dignidad del votante de Vox”, defienden desde las filas de Abascal. “Son medias verdades que buscan relato” , señalan desde el entorno de Mañueco. Insisten en que en 2019 los naranjas tenían “mucha más fuerza negociadora” porque podían pactar con el PSOE o con ellos. Vox sólo puede pactar con el PP. Claro que al PP ahora también le pasa lo mismo. Su posibilidades de gobernar pasan exclusivamente por los de Abascal.

Para presionar, a las nueve de la noche el candidato de Vox Juan García Gallardo colgaba en su cuenta de Twitter su propuesta programática pero ni una palabra de los sillones que exigen para no abocar a Castilla y León a una repetición electoral .

La línea telefónica entre PP y Vox se cortó a última hora de la noche de ayer, antes de que terminara de jugar el Real Madrid contra el PSG. Los negociadores colgaron los teléfonos con la esperanza de que sea el otro el que no aguante el órdago y termine por marcar el número que desbloquee este primer acuerdo.

Si esto no ocurre PP, PSOE y Vox presentarán sus propios candidatos a presidir las Cortes de Castilla y León y se la jugarán en la votación. “Y si gana el candidato de los socialistas pues ellos verán”, se retan mutuamente.

Los socialistas suman 30 votos con Podemos. Necesitarían los tres de Unión del Pueblo Leonés para tener alguna oportunidad, pero UPL ya ha dicho que no apoyará a ningún candidato. Los populares cuentan de salida con 31 votos . En principio suficiente, pero podrían contar con uno de Ciudadanos –Igea se ha prestado a apoyar al PP si no pacta con Vox-, y otro más de ‘Por Ávila’. Queda la incógnita de Soria ¡Ya! que podría ser decisivo para inclinar la balanza en una votación tan ajustada, y que exige inversiones en su provincia a cambio de sus votos.

La formación de Abascal presume de que no tiene miedo a unos nuevos comicios en Castilla y León. “Los que más tienen que perder son ellos (por el PP)”, dicen desafiantes. Pero también reconocen que hoy no acaba nada.

Aseguran que aunque no haya acuerdo por la presidencia de las Cortes, no se levantarán de la mesa de negociación. En juego su entrada por vez primera en un Ejecutivo autonómico, y no van a dejar pasar la oportunidad. Quieren demostrar que también pueden ser un partido de Gobierno y son “útiles” de cara a las próximas citas electorales.