Castilla y León encara su primera moción de censura envuelta en dudas

Las cuentas no le salen al socialista Luis Tudanca, candidato socialista a la presidencia en esta iniciativa, pero su voluntad de trabajar "hasta el último minuto" para lograr apoyos se vio reforzada el viernes cuando el, hasta este momento monolítico Grupo de Ciudadanos, se quebró con la marcha de la salmantina María Montero, ahora procuradora no adscrita, lo que motiva que el PP y C's pierdan su mayoría en la Cámara, al sumar 40 y no los 41 necesarios.