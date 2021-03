Mañueco e Igea garantizan la estabilidad en Castilla y León y C's descarta tránsfugas que apoyen la moción de censura

"Tengo absoluta confianza en mis procuradores. No hay nadie dispuesto a cambiar su voto a cambio de dádivas o prebendas", ha afirmado Igea quien ha reconocido que ese compromiso de sus diputados regionales no está puesto por escrito. "No necesito ningún papel, me basta con mirarles a los ojos", insistía el vicepresidente intentando tapar cualquier vía de agua en sus filas que haga caer el Gobierno de Castilla y León.