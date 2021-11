Álvarez de Toledo acusa a Génova de "filtrar material incriminatorio" contra Ayuso

"No puedo comprender. No salgo de mi asombro que se filtre desde el partido que están buscando material incriminatorio contra Isabel Díaz Ayuso ", denunciaba indignada. Para Álvarez de Toledo, Ayuso es "la baronesa más importante" del PP. "Todo lo que sea atacar a Ayuso, beneficia a Vox, cronifica el voto a Vox", continuaba.

Unas afirmaciones que no han sentado nada bien en la planta noble de Génova, 13, que ha saltado como un resorte para negarlas tajantemente. "Las acusaciones de Álvarez de Toledo, diciendo que el PP filtra “material incriminatorio” contra Ayuso, son rotundamente falsas", aseguran fuentes de la dirección nacional. El libro de Cayetana Álvarez de Toledo ha caído como un misil en los despachos del PP, y han activado el radar para monitorizar las declaraciones de su todavía diputada. Oficialmente dicen que "no van a contribuir a que venda más libros", pero la procesión va por dentro. Si no tenían suficiente con la guerra a machete con Ayuso, ahora se les abre otro frente con otra de sus bestias pardas que estos días acapara focos y micrófonos.