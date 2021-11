El PP planta a Cayetana Álvarez de Toledo en la presentación de su libro

Álvarez de Toledo se muestra muy segura de que el PP "no la va a echar", a pesar de que la han invitado a marcharse

Edmundo Bal de C's, el exdirigente del PP y Vox, Alejo Vidal Quadras, el eurodiputado Hermann Tertsch, o el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, arropan a la exportavoz

Álvarez de Toledo coloca a Ayuso como "el gran activo del centro derecha español"

“Es casquería, yo no voy a ir”, apuntaba en los pasillos del Congreso un diputado de los que salen retratados para mal en el libro de su todavía compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo. Todos estaban invitados a la presentación de 'Políticamente indeseable', pero de los 89 diputados del grupo popular sólo han ido dos. Sus dos compañeros más leales: Pilar Marcos, la que fuera su jefa de Gabinete, y Gabriel Elorriaga, y eso que el Parlamento está a un tiro de piedra del Círculo de Bellas Artes. De Génova, ya ni hablamos.

En la entrada había quien soñaba con ver a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haciendo pinza contra su 'amigo' común Pablo Casado. Eso no ha pasado. Estaba invitada su consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. Tenía el hasta sitio guardado, pero finalmente no se ha dejado caer por allí. Lo más cerca de Ayuso, su viceconsejero de Economía, Alfredo Timermans, aunque más por amigo personal que por otra cosa.

Este libro es la historia de un desencanto, he tratado con personas que no estuvieron a la altura. Seguro que en muchas ocasiones yo tampoco (Cayetana Álvarez de Toledo)

El morbo residía en hacer listas de ausencias, todo el PP, y de presencias. Allí estaba el 30% de Ciudadanos, con su portavoz Edmundo Bal a la cabeza, quizá como ensayo anticipado del acto conjunto que su presidenta Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo compartirán en Barcelona la semana que viene. En representación de Vox, el eurodiputado Hermann Tertsch. El matrimonio formado por Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados y su mujer, Rocío Monasterio, la líder del partido en Madrid, han preferido dejar vacías sus butacas en primera fila en el último momento. Y eso que Vox ha coqueteado con la idea de sumar a la diputada del PP a sus filas. El único Espinosa de los Monteros que no ha fallado a la cita ha sido el patriarca de la saga, Carlos, el que fuera Alto Comisionado de la Marca España.

No podían fallar sus incondicionales, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, los escritores Andrés Trapiello y Santiago González, y el ex de Vox y expresidente del PP en Cataluña, Aleix Vidal-Quadras. Todos ellos colmaban de halagos a su querida Cayetana Álvarez de Toledo. Ella de rojo incandescente, la melena rubia al viento, disparaba con bala. Total, tras este libro ya no hay espacio para contemporizar, ni ella tampoco quiere.

"Este libro es la historia de un desencanto, he tratado con personas que no estuvieron a la altura. Seguro que en muchas ocasiones yo tampoco", decía nada más comenzar la presentación de 'Políticamente indeseable'. Para a continuación asegurar que "este es un libro escrito para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno". Menos mal han debido de pensar en Génova, 13.

El auditorio del Círculo de Bellas Artes a reventar. Mucha gente mayor, señoras bien de Madrid, jóvenes 'cayetanos' que escuchaban embelesados a su musa, y algún que otro exiliado venezolano, tocado con la gorrita de beisbol bolivariana, y bastantes mascarillas con la bandera de España.

No me van a echar del partido

El principal anhelo de los congregados por Cayetana Álvarez de Toledo era confirmar que no la van a echar del Partido Popular. Vargas Llosa se anticipaba y aseguraba que "sería absurdo que el PP tomara represalias contra Cayetana por decir las cosas con tanta claridad". Trapiello machacaba con lo mismo. "Espero que te dejen seguir en política. Nadie ha desmentido ninguna de las cosas por más desagradables que sean para los interesados"

Sería absurdo que el PP tomara represalias contra Cayetana por decir las cosas con tanta claridad (Mario Vargas Llosa)

Ella se ha encargado de tranquilizar al personal. "No me van a echar del partido", aseguraba más Cayetana que nunca y entre los aplausos de sus incondicionales. Y eso que sus compañeros de partido ya no saben como decirle que se marche, y aún tiene pendiente la multa que le van a poner en el por saltarse la disciplina de voto. A ella le da igual, y no piensa irse.

Ayuso "máximo activo del centro derecha"

De todas formas, Álvarez de Toledo, no ha perdido la ocasión para coquetear con el nuevo icono pop de la derecha, la lideresa Isabel Díaz Ayuso, y con Vox. De Ayuso ha dicho que es "el activo electoral más importante que tiene el centro derecha español". Un nuevo mandoble al liderazgo de su todavía jefe, Pablo Casado. Después ha desgranado todas sus 'virtudes'. "No tiene miedo, sale a ganar y tiene un punto de alegría que es fundamental. Cuanto antes se acaben los líos para que no sea presidenta del PP de Madrid, mejor para todos", otra misil dirigido al 'gran villano' del libro, Tedoro García Egea. "Teodorico", le ha llegado a llamar el periodista Santiago González.

Isabel Díaz Ayuso es el activo electoral más importante que tiene el centro derecha español (Cayetana Álvarez de Toledo)

A Vox le dedicaba estas palabras, aplaudidas por un público rendido. "Si no te llaman facha en España no eres nadie. Si la extrema derecha es estar con las personas que están aquí, bienvenido sea". Cariñito para los de Santiago Abascal a pesar del casi plantón.