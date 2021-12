El PP multa a Cayetana Álvarez de Toledo con 500 euros por saltarse la disciplina de voto

LLegó. El penúltimo día del año, pero llegó. La dirección del Partido Popular ha impuesto a quien fue su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, una sanción económica de 500 euros por saltarse la disciplina de voto. La diputada no siguió las indicaciones del grupo parlamentario sobre la votación de los candidatos al Tribunal Constitucional .

La diputada por Barcelona mantiene una guerra abierta con la dirección de su partido que no ha hecho si no crecer desde que publicara su libro, "Políticamente indeseable" donde no ahorra las críticas a los dirigentes de su partido, entre ellos con el actual secretario general del partido de quien dice habla con un "déspota" o al propio presidente del PP, Pablo Casado a quien define como "bienqueda".