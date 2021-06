Choque frontal en el Congreso: Casado pide elecciones y el Gobierno en pleno defiende los indultos

"¿Qué planes tiene el Govern?"

Sánchez no ha entrado al trapo del adelanto electoral y se ha limitado a justificar la concesión de los indultos como "una medida valiente, reparadora, en favor de la concordia y la convivencia" . Para el presidente, los indultos reducirán "la discordia política y territorial" y ayudarán a recuperar la convivencia en Cataluña.

Los partidos independentistas catalantes, ERC y Junts per Catalunya , también tenían pregunta para el presidente sobre los indultos. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha valorado que Sánchez haya tenido "valentía ante la jauría" para indultar a los condenados pero le ha dejado claro que a partir de ahora tiene que seguir dando pasos para acabar con la represión. Entre sus peticiones concretas están acabar con la 'ley mordaza', reformar el Código Penal y dar una solución al Tribunal de Cuentas .

"¿Ahora qué?", ha preguntado Rufián al presidente. Según el republicano queda "muchísimo camino que recorrer". "¿Cuáles tiene ERC, qué planes tiene el Govern?" , le ha respondido Sánchez, quien ha exigido a los independentistas que defiendan la ley. "Cada uno puede defender la ideas que considere, yo no voy a convencerles de que lo mejor no es la independencia sino la unión ", ha asegurado el presidente. Pero acto seguido ha añadido: "Lo único que les voy a pedir es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad y el Estatuto de autonomía".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que "la autodeterminación" no cabe en la Constitución. Tras él, todos los miembros de su gabinete han expuesto razones similares ante la embestida de los diputados de la oposición.

Calvo, Campo, Marlaska, Robles e Iceta

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ha sido el más interpelado por la oposición. El PP le ha reprochado que está "rendido al sanchismo" frente a sus convicciones como juez. Vox ha pedido directamente su dimisión. Campo ha admitido que no tiene "garantías" de que los indultos vayan a "salir bien", pero ha insistido en que el Gobierno "tiene que hacer el intento" en aras de la "convivencia". Para el ministro los indultados "han pagado un alto precio penal" por sus "errores". El "reproche" por sus actos no puede "anteponerse", ha dicho, al "futuro en común".

Uno de los momentos más intensos lo ha protagonizado el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta en su duelo con Vox. El catalán se ha revuelto contra los insultos de la formación de Santiago Abascal que hablaba de humillación. "No ha nacido quien me humille a mí y mucho menos a España", ha enfatizado Iceta que también ha querido proclamar que "España no corre peligro". Previamente, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, había definido a Pedro Sánchez como un "tipo sin escrúpulos" y "un peligro para la democracia" y ha llamado al Gobierno "mentiroso, traidor, cobarde y miserable".