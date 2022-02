Ayuso, Cifuentes, González, Bárcenas o Prada: una historia de espías en el PP de Madrid

Así, la trama que trató de contratar a un detective para investigar las finanzas del hermano y la expareja de Isabel Díaz Ayuso no es ni mucho menos un caso aislado. Desde 2008, han saltado a la prensa y en algunos casos a los tribunales al menos cinco ejemplos de peleas intestinas dentro del PP de Madrid que se han librado con dosieres e investigaciones paralelas de por medio. Espiantes y espiados que comparten partido y sonrisas de cara a la galería pero se pasan a cuchillo entre bambalinas. “Nunca imaginé que mi partido actuaría de un modo tan cruel contra mí”, afirmó esta semana Ayuso al confirmarse la maniobra en su contra.

Algo parecido debieron pensar los exconsejeros Manuel Cobo y Alfredo Prada cuando en 2008 saltó a la luz pública que, fruto de la tensión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. En 2019 y durante el juicio, guardias civiles implicados en los seguimientos reconocieron que recibieron órdenes por el “especial interés” de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Finalmente todos los acusados fueron absueltos no falta de pruebas de los seguimientos, que estaban confirmados, si no por no utilizar para ello recursos públicos.