Las cinco acusaciones de Ayuso a la directiva de Génova

Ni diez minutos ha durado la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso -han sido nueve y 24 segundos- en la que ha declarado abiertamente la guerra a la directiva del PP. No es que no se no se conocieran sus conflictos con Casado y con el secretario general Teodoro García Egea, pero nunca se habían escuchado cosas tan duras entre ellos.